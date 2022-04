Molotov : Mango, son offre gratuite de VOD rencontre un grand succès et va continuer de s’enrichir

Mango le service AVOD présent sur Molotov depuis l’été 2020 a su trouver son public en France.

En effet, avec pas moins de 3 millions de visionnages chaque mois, Mango peut affirmer son succès sur l’hexagone. Le service est disponible sur Molotov et représente 19% des utilisateurs actifs chaque mois. Un chiffre en progression selon Molotov.

L’offre plaît et l’intérêt du public est confirmé puisqu’elle enregistre une croissance de 65% en un an sur la cible hommes et femmes de moins de 50 ans. Pour les moins de 35 ans, il est annoncé une croissance de 44%.

Désormais décliné en 5 thématiques: Cinéma, Séries, Docs, Histoire et Kids, Mango propose plus de 3000 heures de programmes. Des programmes issus d’une trentaine de partenaires et éditeurs de contenus. Autant dire que Molotov compte bien rester sur cette lancée en 2022 et annonce l’intégration de nouveaux contenus, la création de chaînes AVOD et l’intégration de chaînes de partenaires courant du premier semestre.