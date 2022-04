Elon Musk investit 2,9 milliards de dollars et devient actionnaire principal de Twitter

Elon Musk, le directeur général de Tesla et SpaceX intègre le conseil d’administration de Twitter.

Avec un investissement frôlant les 3 milliards de dollars, Elon Musk devient le principal actionnaire du réseau social Twitter. Des documents dévoilés ce 4 avril par le régulateur de la Bourse américaine viennent affirmer cette acquisition de 9,2% des actions du réseau social, pour une valeur d’environ 2,9 milliards de dollars soit 2,6 milliards d’euros.

Pour rappel, Elon Musk est l’une des personnalités les plus influente sur l’oiseau bleu avec plus de 80 millions d’abonnés. Il fait donc parti du top 10 des comptes les plus suivis sur le réseau social. Pourtant il y a quelques jours, l’homme d’affaire s’est montré plutôt critique envers Twitter. En effet, au travers d’un sondage demandant si “La liberté d’expression est essentielle au fonctionnement de la démocratie. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? “. Consultation à laquelle il à reçu 70% de non. Conséquence, faut-il “créer un nouveau réseau social” s’est demandé le patron de Tesla.

Le soir même de l’annonce de son entrée au capital, un autre sondage est apparu sur son compte Twitter. Ce dernier avait pour but de savoir si les utilisateurs souhaitaient avoir la possibilité de modifier leurs tweets après publication. Une possibilité à laquelle la direction de Twitter s’est toujours formellement opposée par craintes des dérives.

Source : Europe 1