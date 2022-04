Bouygues Telecom et RED by SFR dégainent des forfaits 200 Go à prix cassé

B&You de Bouygues Telecom et RED by SFR proposent sur leurs sites des forfaits sans engagement avec une grosse enveloppe data.

Jusqu’au 20 avril, dans le cadre des série spéciale Very B&You, Bouygues Telecom propose 4 forfaits avec plus ou moins de data à moins de 15 euros. De son côté RED by SFR propose également 3 forfaits avec une enveloppe internet variant entre 5 Go et 200 Go. On fait le tour de ces forfaits pour vous.

Les offres séries spéciale Very B&You

Bouygues Telecom propose quatre forfaits proposant entre 5Go, 80 Go, 130 Go et 200 Go d’internet respectivement facturé 4,99 euros, 12,99 euros, 13,99 euros et 14,99 euros par mois sans limite dans la durée. Les appels et SMS/MMS illimités sont inclus dans les quatre offres. Concernant la data en roaming, le plus petit forfait offrira 5 Go utilisable en Europe et DOM pour les trois autres, l’enveloppe data variera entre 12 Go et 20 Go pour le plus riche d’entre eux. La carte SIM triple découpe sera facturée 10 euros à la commande.

Les séries spéciale “The BIG RED”

De son côté la marque low cost de SFR propose trois forfaits. 5 Go, 100 Go et 200 Go respectivement facturé 5 euros, 13 euros et 15 euros sans limite dans la durée. Pour les deux plus gros forfaits il sera possible de bénéficier de la 5G en ajoutant 5 euros par mois à la facture. Ces trois offres comprennent les appels et SMS/MMS en illimités. Du côté de l’internet lors de vos déplacement, les enveloppes data varieront entre 6 Go et 17 Go en passant pas 14 Go pour le forfait à 13 euros. Pour les personnes ayant besoin d’étendre leurs possibilités en roaming une option facturée 5 euros en plus par mois permet de bénéficier de 20 Go supplémentaire en Europe et DOM ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada.

A noter qu’avec ces trois forfaits l’accès à RED TV est inclus. Ce service permet d’accéder à toutes les chaînes et bouquets TV depuis votre application RED TV. Concernant la carte SIM triple découpe, cette dernière sera facturée 10 euros à la commande. L’eSIM est proposée au même tarif.