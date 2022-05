Le nouveau système d’alerte des populations par SMS testé en France avec son lancement

En travaux depuis 2020 grâce à la collaboration de tous les opérateurs et du gouvernement, le système d’alerte FR-Alert a fait l’objet d’un test grandeur nature en France.

Une alerte en cas de danger qui arrivera sur tous les smartphones dans la zone concernée. Le 17 et le 18 mai s’est tenu l’Exercice européen de Sécurité civile Domino 2022, visant à s’assurer du fonctionnement de tout nouveau dispositif nommé FR-Alert.

Bouygues Telecom a par ailleurs annoncé avoir participé aux tests du système, dont le lancement est prévu pour juin 2022. Concrètement, FR-Alert est un dispositif qui permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.

Lors de l’exercice, le 17 et 18 mai, les populations se trouvant sur les communes de Martigues, de Châteauneuf-les-Martigues et de Fos-sur-Mer pourront recevoir une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, même si le téléphone est en mode silencieux.

Suite à ce test, on peut par exemple constater des différences dans le délai de réception selon la marque du mobile, l’opérateur ou encore l’endroit dans lequel les populations se trouvent. “Cet outil est complémentaire aux systèmes d’alerte existants (plus de 2 000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, l’activation des médias TV et radio pour diffusion des messages d’alerte et d’information sur leurs antennes ainsi que la mobilisation des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux…). Il constitue ainsi une réponse supplémentaire adaptée à un large périmètre de risques et de menaces” explique le gouvernement.

La décision du gouvernement de plancher sur un nouveau système d’alerte a notamment été motivée par l’incident de Rouen s’étant déroulé en 2020.