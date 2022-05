Cdiscount Mobile propose deux forfaits pleins de gigas avec des smartphones offerts dont un iPhone

Cdiscount Mobile laisse le choix entre deux mastodontes de la téléphonie mobile. En effet un Xiaomi ou un iPhone sont offerts via deux forfaits mobiles intéressants.

Jusqu’au 23 mai 2022, la marque Cdiscount Mobile commercialise deux forfaits mobiles en séries limitées, avec à chaque fois un smartphone offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois. Dans les deux cas, la carte SIM triple découpe est payable au moment de la commande et coûte 10 euros.

La première formule revient à 17,99 euros par mois et inclut un iPhone 8 64 Go gris sidéral reconditionné en excellent état. Le forfait, lui, comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go. En roaming au sein de l’UE et des DOM, on dispose d’une enveloppe de 12 Go pour l’internet mobile.

La seconde formule coûte 14,99 euros par mois et donne accès à un Xiaomi Redmi 9C neuf. Le forfait associé propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 60 Go de data depuis la France métropolitaine. En déplacement au sein de l’UE et des DOM, on dispose cette fois-ci de 11 Go.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient désormais à Bouygues Telecom depuis le rachat d’EI Telecom.