La répression des fraudes alerte sur une arnaque téléphonique pour vider votre compte bancaire

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) prévient : des malfrats tentent d’accéder à vos économies.



Une fraude se faisant passer pour les agents luttant contre. La DGCCRF est en effet victime d’une usurpation d’identité et alerte en montrant un mode opératoire bien ficelé et somme toute assez simple.

L’arnaque consiste pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la répression des fraudes (DGCCRF) ou du service RéponseConso, informant les consommateurs de leurs droits ou les accompagnant dans un achat. Le numéro d’appel qui apparait sur le téléphone est bien le 0809 540 550 (n° de la plateforme de la DGCCRF) et le pseudo agent déroulera alors un argumentaire bien ficelé.

Il explique ainsi qu’une fraude est en cours sur le compte bancaire de la victime et propose de bloquer l’opération en incitant l’appelé à consulter le compte. Il en profite alors pour récupérer les données de son interlocuteur et ainsi prélever une certaine somme sur le compte de la victime.

Une arnaque similaire avait déjà identifiée en 2021 et la DGCCRF annonce son intention de saisir le Procureur de la République pour l’usurpation du numéro de sa plateforme et de son identité. Elle rappelle par ailleurs que les répondants RéponseConso “ne vous demanderont pas de consulter votre compte dans l’instant, ni de communiquer un code SMS ou votre numéro de carte bancaire. Tous ces agissements ont pour but de récupérer vos données personnelles, notamment vos coordonnées bancaires, dans le but de vous extorquer de l’argent.“