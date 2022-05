Le nouveau service Replay X est lancé sur la Freebox

Un nouveau service réservé aux adultes.

Nous vous annoncions lundi qu’un nouveau service de replay, nommé “-18”, était en préparation. Celui-ci vient d’être lancé et il s’agit, comme on pouvait s’y attendre, d’une rubrique qui regroupe les nouveaux replay des chaînes linéaires X de la Freebox, Pour le moment, on trouve deux services :

– Le replay de Dorcel XXX, dont la chaîne chaîne linéaire est disponible sur le canal 371 de Freebox TV au tarif de 7,49€/mois à l’unité, mais également proposée dans le pack French Touc et dans les deux pack Emotions

– Le Replay de Vixen TV, dont la chaine linéaire est disponible sur la canal 375 de Freebox TV au tarif de 7,49€/mois

Ces nouveaux services de replay sont inclus pour les abonnés à ces deux chaînes linéaires, et permettent de revoir les programmes à n’importe quelle heure.

Comme pour tous les services pornographique, il est nécessaire d’indiquer son code parental lorsque vous entré dans la section Adulte de Freebox Replay.