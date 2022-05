Free lance deux nouvelles versions de Freebox Files qui vous permet de gérer et partager vos fichiers

Freebox Files se met à jour pour tous sur Android, mais aussi en bêta-test sur iOS.

Après une semaine de bëta-test, Free déploie nouvelle version grand public de son application Freebox Files via le Google Play Store, Utile aux abonnés Freebox souhaitant gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox, cette application officielle passe en version 1.3.2. Seul hic, la release note est celle d’une ancienne version. Parmi les nouveautés proposée dans la version bêta, figurent les images apparaissant désormais directement dans les dossiers, la mise à jour du lecteur (ce qu’il y a sous le capot), pour de meilleures performances, notamment au niveau de la prise en charge des sous-titres, ainsi qu’une aide à la connexion. A la première utilisation de l’app, l’abonné peut se vous connecter au WiFi via votre espace abonné.