Red by SFR: le WiFi 6 débarque pour la première fois dans des offres low-cost

Pour 7€ de plus par mois, les nouveaux abonnés SFR peuvent désormais accéder au WiFi 6.

Une refonte des offres fibre et THD pour la marque à bas prix de SFR. L’opérateur a en effet revu son offre commerciale en renommant sa formule “débits max”, qui proposait 2Gb/s en fibre, en simple “WiFi 6”.

L’intégration de ce standard sans fil au sein d’une offre low-cost est une première en France. En effet, chez SFR, Orange et Bouygues Telecom, les box compatibles avec le WiFi 6 sont uniquement les offres les plus haut de gamme. La marque à bas prix de SFR grille ainsi la politesse à Bouygues Telecom, qui serait en train de travailler sur une nouvelle Bbox Must de milieu de gamme intégrant ce standard.

Cependant, le WiFi 6 a un prix et il est clairement indiqué sur le site web de Red by SFR : 7€/mois supplémentaires sur une offre déjà proposée à 20€/mois. Ainsi, pour un abonnement de 27€/mois, les abonnés fibre de l’opérateur pourront accéder à 2Gb/s de téléchargement et 500 mb/s en upload et un WiFi qualifié de “3 fois plus puissant” par l’opérateur. Ce standard est également accessible pour les abonnés THD de l’opérateur, qui pour elur part ne bénéficieront que de 1Gb/s en download et 100 Mb/s en upload.

Le reste de l’offre reste le même, avec une possibilité d’acheter un décodeur, d’obtenir 100 chaînes pour 3€/mois (contre 35 via l’application Red TV dans l’offre de base) et les appels illimités vers fixes et mobiles. A noter, l’opérateur propose actuellement un premier mois offert pour une souscription à son offre.