Bouygues Telecom préparerait une nouvelle box pour son offre milieu de gamme

Alors que l’opérateur vient de lancer sa nouvelle version de son Server avec le WiFi 6E pour son offre haut de gamme en début de semaine, une nouvelle Bbox Must serait en préparation avec le WiFi 6.

Une première offre milieu de gamme avec WiFi 6 ? C’est, d’après les informations de MacGeneration, ce que préparerait Bouygues Telecom en secret. En effet, selon nos confrères, l’opérateur planche sur un tout nouveau Server pour son offre Bbox Must, différent de l’appareil lancé en 2020 pour son offre Ultym.

La principale nouveauté serait notamment l’intégration du WiFi 6, une première pour une box de milieu de gamme chez un opérateur français, cette technologie étant pour l’instant réservée aux offres premium sur le marché français. Le design serait cependant également vertical et la couleur resterait noire, mais mat. De plus, le server n’intègrerait pas de molette ou d’écran comme son prédécesseur haut de gamme et proposerait un système classique de LED pour vérifier l’état de services.

A l’heure où Orange et Bouygues Telecom ont résolument fait le choix d’offres centrées autour des débits atteignables sans-fil d’avantage que des débits maximums théoriques, en étant les premiers intégrant le WiFi 6E , la filiale du groupe de BTP semble vouloir étendre le WiFi amélioré à un plus grand nombre d’abonnés. Cependant, il convient de rappeler qu’aucune date n’est pour l’instant annoncée et le projet n’a pas été confirmé par l’opérateur.