Envoyez tous vos médias de votre mobile sur votre Freebox : BubbleUPnP se met à jour avec des nouveautés

Il existe plusieurs applications qui permettent d’envoyer ses contenus de son son mobile sur sa Freebox. BubbleUPnP fait partie de celles-ci et c’est une des plus utilisées.Au menu de cette nouvelle version déployée sur le play store, quelques nouveautés et des améliorations.



L’expérience BubbleUPnP se fluidifie avec le déploiement d’une version estampillée 3.6.6 sur le store d’applications de Google. Au menu De nombreux correctifs mais aussi plusieurs ajouts pouvant intéresser les utilisateurs réguliers de cette application pratique.

Cette nouvelle version a notamment apporté des raccourcis d’applications : en appuyant longuement sur l’icône BubbleUPnP, un menu se révèlera sur votre page d’accueil pour vous proposer les 4 moteurs de rendus les plus récemment utilisés. En cliquant sur l’un des quatre , vous ouvrirez ainsi directement ce moteur. Une nouvelle section a également été ajoutée à celle “Local et Cloud”, nommée “Bibliothèques UPnP/DLNA”. Elle permet de parcourir ces bibliothèques sans avoir à utiliser la boîte de dialogue “Sélectionner une bibliothèque”, en les répertoriant au même niveau que tous les autres contenus de niveau supérieur. Cela peut être utile si vous lisez souvent des médias à partir de serveurs UPnP / DLNA et d’autres sources de médias (pour ne pas avoir à changer constamment de bibliothèque à l’aide de la boîte de dialogue “Sélectionner une bibliothèque”). Cette section comprend un bouton EDIT pour masquer/afficher les serveurs, qui peut être désactivé dans les paramètres.

Vous pouvez accéder à la release note complète, notamment pour connaître précisément les correctifs apportés, dès que vous ouvrirez l’application une fois la mise à jour faite.

Pour utiliser BubbleUPnP, suivez la procédure suivante :

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icone Chromecast et sélectionner “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionné un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les application qui proposent la fonction “partager”

4- Toucher “Partager” et, dans la liste des applis qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé : la vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.