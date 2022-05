Les applications Android bientôt prises en charge par Windows 11 en France

Une fonctionnalité attendue fera bientôt son arrivée en France pour les utilisateurs de Windows 11 : ils pourront bientôt installer des applis Android sur leurs ordinateurs.

C’était l’une des nouveautés les plus remarquées lors de l’annonce du dernier OS de Microsoft, le support des applications Android se déploie très lentement.

Il est pour l’heure impossible de profiter de cette nouveauté dans l’Hexagone sans forcer avec des manipulations annexes et pas toujours sécurisées et seuls les américains peuvent accéder aux applications Android via le store d’application d’Amazon.

Cependant, cela va bientôt changer. Lors d’une conférence Build 2022 destinée aux développeurs, la firme de Redmond a expliqué que cette fonctionnalité serait étendue d’ici la fin de l’année dans 5 nouveaux pays, dont la France.

Il faudra installer le subsystem for Android de Windows et le magasin d’Amazon, qui seront disponibles via un update ou le Microsoft Store. A noter cependant, une configuration assez puissante sera requise. Pour rappel, à son lancement Windows 11 supportait plus de 1000 applications et jeux Android.

Source : The Verge