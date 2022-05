Canal+ va supprimer plusieurs chaînes de ses offres, et cela pourrait avoir un impact pour certains abonnés Freebox

Canal supprime encore des chaîne de ses offres.

Canal+ a annoncé aujourd’hui que plusieurs chaînes française allaient être retirées de toutes ses offres. Et celles-ci sont bien connues pour la plupart puisqu’il s’agit de CANAL J, MCM, RFM TV, TIJI,TRACE LATINA, ALTICE STUDIO et du service GULLIMAX. A compter du 30 juin, ces chaînes ne seront plus disponibles pour les abonnés aux offres Canal+, y compris bien sûr sur myCanal.

La plupart d’entre elles font également partie de l’offre TV by Canal, incluse avec les Freebox Révolution et Freebox Delta. Habituellement, lorsque Canal+ retire des chaînes de ses offres, elles disparaissent également de TV by Canal. Pour le moment nous n’avons pas eu la confirmation de Free mais nous vous tiendrons informés dès qu’il y aura une officialisation de la part de l’opérateur.

Free nous a par contre confirmé que le chaînes CANAL J, MCM, RFM TV, TIJI et TRACE LATINA, disponibles en option sur la Freebox, le resteraient.