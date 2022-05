Orange et sa société Totem déploieront la 5G sur une future grande ligne de métro parisien

Alors qu’elle n’est même pas construite, la ligne 15 Sud du métro parisien prévoit déjà son équipement en 5G.

Alors que la 4G a été généralisée sur toutes les lignes de métro et de RER parisiens mi-2020, quid de la 5G ? Pour l’instant, il n’est pas encore question d’un déploiement à grande échelle dans la capitale, mais une ligne particulière est sûre d’en bénéficier … lorsqu’elle sera construite.

La société gérant les tours téléphoniques d’Orange, Totem, annonce en effet aujourd’hui qu’elle assurera la couverture mobile de l’intégralité de la ligne 15 Sud de Paris en 5G d’ici 2025. Un “défi technologique”, particulièrement complexe dans les tunnels, “où il est crucial de réduire au minimum le dimensionnement des équipements et assurer une coexistence sécurisée avec d’autres systèmes de communication” explique la TowerCo d’Orange.

Cette ligne de métro longue de 33 km et parcourant 16 stations sera ainsi l’une des premières lignes du métro parisien à disposer de la 5G de bout en bout. Totem exploitera par ailleurs le réseau déployé jusqu’en 2035.

La firme prévoit 40 000 heures de travail pour construire un réseau impliquant environ 1000 antennes actives et équipements sur l’ensemble de la ligne. Pour rappel, la mise en service de cette ligne est prévue courant 2025 , contre 2024 initialement prévu et doit couvrir 22 communes et accueillir 300 000 voyages par jours .