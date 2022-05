Les internautes se lâchent sur les réseaux : pas touche à la fibre, un conseiller Free pousse le bouchon un peu trop loin

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand un conseiller de proximité Free quémande 5 étoiles à un abonné, on a vu mieux !

Un conseiller @freemobile te fait une réponse de merde et tu te fais engueuler parce que t'as pas mis 5 étoiles à sa réponse mdr, je rêve pic.twitter.com/DzQSVsYGlH — Benjamin 💿🏇 (@starks_) May 24, 2022

On pourrait dire la même chose des autres opérateurs, non ?

Les rois de la maintenance sur site mobile. Attention vertige.

Le fibre ne sera jamais tranquille, entre sabotages, dégradations et attaques non-identifiées.

Le coup d'un électrosensible ça encore… pic.twitter.com/OjBXl2IUiu — Manileve Julien (@MaPc0o) May 23, 2022

C’est possible, reste à savoir si c’est dans les plans de 2XM Organic le véhicule d’investissement de Xavier Niel sur le créneau de la consommation durable. Et pourquoi pas l’automobile ?

Vous voyez SFR qui annonce son forfait à 13€ aux Antilles quelques jours après l'annonce du lancement de Free dans les Caraïbes ?

Si Xavier Niel veut aussi se lancer dans l'alimentaire et les supermarchés, c'est maintenant hein. — yare yare daze (@lydieinthetrain) May 24, 2022

Un peu d’histoire, voici l’ancêtre de la cabine téléphonique, voyage dans les années 20 !