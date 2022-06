Orange remanie ses forfaits 5G avec plus de data sans hausse de prix

L’opérateur historique enrichit ses offres mobiles compatibles avec la nouvelle génération de téléphonie mobile mais une offre disparaît.



Il y a du changement du côté du mobile chez Orange. L’opérateur a en effet modifié ses forfaits 5G, en augmentant le quota Internet, sans pour autant augmenter le prix.

Du côté des offres sans engagement, le forfait 5G 120 Go passe à 140 Go, avec une baisse du tarif la première année, qui bascule de 20.99€ auparavant contre 17.99€/mois aujourd’hui. Le tarif, une fois la période promotionnelle, est toujours de 32.99€/mois. Si vous préférez une offre 4G, le forfait initialement à 70 Go passe à 80 Go, toujours pour 14.99€/mois puis 29.99€/mois. Enfin, l’offre 5G 200 Go a pour sa part disparu complètement. L’opérateur a changé de direction en proposant la majorité de ses forfaits mobiles sans engagements en octobre dernier, mais deux forfaits particuliers sont proposés avec engagement.

Il s’agit ici des offres nommées “Les plus que forfaits”, qui sont donc proposées avec un engagement de 24 mois contre un mobile à prix compétitif. Il y en a deux, avec une offre 5G à 150 Go à 29.99€/mois pendant un an puis 44.99€/mois contre 130 Go auparavant. L’offre anciennement proposée avec 200 Go embarqués propose désormais 220 Go pour le même prix qu’auparavant : 49.99€/mois pendant 12 mois puis 64.99€/mois. Les forfaits sont également proposés au sein des offres open (avec une Livebox), le prix variant selon la formule choisie.

Une volonté donc de rendre les forfaits un peu plus compétitifs donc, avec plus de data pour le même prix, mais qui reste encore assez cher en comparaison de ce que propose la concurrence, notamment chez Free Mobile avec son offre 210 Go pour 19.99€/mois. Dans un contexte d’augmentation des prix assumée de la part de plusieurs opérateurs, le changement peut être salué par certains consommateurs.

Source : via Alloforfait