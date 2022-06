Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : trois nouvelles chaînes gratuites débarquent sur Pluto TV

Il y en a pour tous les goûts, allant des amateurs de fantastique aux sagas estivales en passant même par les dessins animés.

Si le bouquet TV de votre box ne vous suffit pas, élargissez le catalogue de contenus accessibles avec l’application Pluto TV, disponible sur player Pop et mini 4K ainsi que sur l’Apple TV. Ce service édité par Viacom CBS est entièrement financé par la publicité et ne nécessite pas de compte pour en profiter. Trois nouvelles chaînes linéaires thématiques sont ainsi disponibles facilement sur l’application.

Préparez-vous pour un été fantastique avec Pluto TV Séries Fantastiques. Tout est dans le titre, vous retrouverez différents programmes tournés autour des vampires, loups garous et autres créatures de légendes. A titre d’exemple on peut par exemple citer Being Human ou encore Les liens du sang diffusés cet après-midi.

Pour ceux qui voudraient un programme fantastique plus adapté aux enfants, tournez vous vers la chaîne Winx Club, dédiée au dessin animé éponyme. Vous ou vos bambins pourront ainsi suivre les aventures de six jeunes fées qui devront pénétrer dans les profondeurs de la dimension obscure pour affronter le mal. Enfin, pour des programmes plus ancrés dans le réel mais aux intrigues toujours plus alambiquées, vous pouvez découvrir Pluto TV Saga de l’été, proposant de nombreuses histoires pour vous faire tenir durant la saison chaude.

Pour rappel, Pluto TV a récemment lancé une nouvelle chaîne dédiée au magazine LGBTQIA+ Têtu ainsi qu’intégré FashionTV qui pour sa part était déjà disponible sur les Freebox. Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande à travers plus de 80 chaînes disponibles sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux Xbox et une application pour PC a également été lancée.