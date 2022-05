Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite désormais disponible sur Pluto TV

Un magazine bien connu de la communauté LGBT+ propose sa propre chaîne linéaire, accessible gratuitement depuis l’application Pluto TV.

Si le bouquet TV de votre box ne vous suffit pas, élargissez le catalogue de contenus accessibles avec l’application Pluto TV, disponible sur player Pop et mini 4K. Ce service édité par Viacom CBS et entièrement financé par la publicité intègre depuis aujourd’hui une nouvelle chaîne nommée Têtu TV.

Il s’agit d’une déclinaison en chaîne linéaire du magazine Têtu, dédié à la communauté LGBT+. Vous y retrouverez des programmes divers et variés, avec du cinéma mais aussi des émissions lifestyle ou des documentaires, ou encore des émissions pour retrouver la bonne humeur. “Venez découvrir le média qui a pour mission de rendre le monde plus gay”, invite le magazine sur sa page dédiée sur Pluto TV. Début mai, le service avait également accueilli une nouvelle chaîne dédiée à la faune et la flore nommée Nature Time, après avoir lancé Nickelodeon Ukraine et proposé CBS News en avril dernier. A noter que depuis peu, la chaîne fashion TV, déjà incluse sur les Freebox, a également rejoint l’offre de Pluto TV.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 80 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.