SFR dément brider le débit de certains abonnés box, et mène des investigations sur une nouvelle arnaque bien ficelée

SFR ne bride pas le débit de ses abonnés fixe trop gourmands en données. Envoyé à un abonné, le SMS provenant d’un numéro utilisé par l’opérateur est en réalité une arnaque.

Il s’agissait d’un spam aussi bien rodé que trompeur. Le 30 mai, un abonné SFR Box 8X faisait écho d’un SMS reçu par l’opérateur lui annonçant une limitation du débit de sa connexion à 10 Mbits/s pour avoir abusé de ses services, à savoir avoir consommé 3 To de données.

Contacté par un journaliste indépendant, le service presse de SFR a déclaré mener des investigations tout en assurant ne pas limiter la consommation sur des usages fixes. “Nous ne sommes pas à l’origine du SMS trompeur auquel il a été fait référence sur ce compte Twitter isolé”, a-t-il indiqué par ailleurs.

2e réponse du service presse de @SFR, à 18h30 :

"Nous ne sommes pas à l’origine du SMS trompeur auquel il a été fait référence sur ce compte Twitter isolé" 😲 — Romain Heuillard (@RomainHeuillard) May 30, 2022

Entre temps, l’abonné en question a reçu un second SMS provenant du même numéro (38606). Pas de doute possible, ce client a bel et bien été victime d’une arnaque, en atteste le numéro en 08 mentionné dans le message. Pour retrouver “un débit optimal“, l’abonné est ainsi invité à le composer. Facturé 0,80€/minute, celui-ci “renvoie “vers un “Service opposition carte”, une sorte de portail vers les vrais services d’opposition des banques”, fait savoir le journaliste. L’un des numéros utilisés par l’opérateur a ainsi été usurpé, l’arnaqueur se faisant ainsi passer pour le service client de la filiale d’Altice. Plus étonnant encore, le SMS initial divulgue de vraies informations, comme la box dont dispose l’abonné et de surcroît sa consommation de données, dépassant les 3 To. Des investigations sont donc nécessaires pour faire toute la lumière sur ce spam aussi étrange que presque parfait.