SFR annonce un bridage extrême de débit à ses abonnés box jugés trop gourmands

L’opérateur au carré rouge envoie un étrange SMS à des abonnés abonnés SFR Box ayant dépasser 3 To de consommation au cours du mois. Leur débit sera réduit à 10 Mb/s.

L’illimité chez SFR prend une drôle de tournure, à moins qu’il ne s’agisse d’un bug informatique. Pourtant le sms envoyé à un abonné SFR box 8 est on ne peut plus clair : “Cher(e) Client(e), nous constatons un usage anormal de votre Internet à domicile de nature à dégrader notre réseau et à nuire aux abonnés SFR dans votre secteur. Selon les conditions de votre offre, qui stipulent que vous ne devez pas user abusivement de vos services, si vous ne modifiez pas vos usages suite à ce SMS, le débit Internet fixe de votre offre SFR Box 8X sera réduit à 10 MBPS jusqu’au premier jour du mois suivant au-delà de 3 To consommés.”

Je télécharge des séries en torrent la nuit et @SFR qui m’envoie ça !! Mon sang n’a fait qu’un tour putain, résiliation immédiate, c’est l’arnaque du siècle, internet n’est pas vraiment illimité sur le fixe chez #sfr. Vous vous croyez en l’an 2000 ? Retour chez @free 24h chrono ! pic.twitter.com/9P8z0UJUSy — Hamster_I (@Hamster_I) May 29, 2022

Pour le moins consterné, l’abonné n’a pas manqué de partager sa colère sur Twitter : “c’est l’arnaque du siècle, internet n’est pas vraiment illimité sur le fixe chez SFR. Vous vous croyez en l’an 2000 ? Retour chez Free en 24h chrono”.

Mais à y regarder de plus près la fiche standardisée de la SFR Box ne fait nullement mention d’un possible débit réduit à 10 Mbits/s en cas d’un dépassement de 3 To de données téléchargées. Une autre hypothèse laisserait donc penser qu’il s’agisse d’un SMS envoyé initialement aux abonnés 4G Box ou au forfait 4G/5G illimité. Seulement, la brochure tarifaire ne va pas dans ce sens. ” 200 Go d’internet par mois. Débit réduit au-delà des 200 Go jusqu’à la prochaine date de facturation”, fait savoir SFR s’agissant de sa box 4G+.

Même cas de figure sur le mobile : “En cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, et/ou d’usage via un matériel autre qu’un équipement à usage mobile, le client sera notifié par SMS de son usage déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client est informé que le bénéfice de l’internet mobile en illimité lui sera supprimé, et l’accès internet sera limite mensuellement à 100 Go”, indique par ailleurs l’opérateur pour son forfait 5G illimité. Aucune mention d’un débit réduit n’est donc à noter. Pour rappel, la SFR Box propose des débits descendant allant jusqu’à 2 Gbits/s en fibre. Dépasser la barre des 3 To est donc un jeu d’enfant.