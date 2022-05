Free continue de jeter son dévolu sur Paris pour mieux séduire et assister

Free ouvrira prochainement une 9e boutique à Paris, mais où exactement ? C’est à vous de jouer.

A l’heure où il dispose de 170 boutiques dans l’Hexagone, Free met les bouchées doubles pour atteindre son objectif de 200 magasins sur le territoirer en enchaînant les ouvertures dans de nouvelles villes mais aussi en renforçant sa présence dans des agglomérations dans lesquelles il est déjà implanté. A Paris, s’il a fermé définitivement en juillet le vaisseau amiral de ses Free Centers au sein son siège social, l’opérateur compte aujourd’hui dans la capitale 8 échoppes, avenue du général Leclerc dans le 14e arrondissement, Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), Forum des Halles (1er), République (10e) et Italie Deux (13e). Et ce n’est pas tout, puisque une nouvelle ouverture est prévue prochainement, en atteste cette nouvelle énigme lancée ce 30 mai sur Twitter. Reste à savoir dans quel arrondissement en trouvant la solution à cette devinette

En Île-de France, l’opérateur dispose aujourd’hui plus de 30 boutiques. Dans la région, Free emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les collaborateurs des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 18% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.