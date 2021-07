Free ferme définitivement le vaisseau amiral de ses Free Centers

C’est la fin de l’aventure pour le premier Free Center géant de l’opérateur situé dans le 8ème arrondissement de Paris. Sa fermeture est actée au 7 juillet.

L’emblématique première boutique parisienne de Free ferme ses portes. Inauguré en 2012, le Free Center situé non loin du siège social d’l’Iliad, au 8 rue de la Ville l’Evêque, dans le 8ème arrondissement, vit ses dernières heures. Le vaisseau amiral des boutiques de l’opérateur affiche actuellement un message on ne peut plus clair sur sa vitrine : “fermeture définitive le 7 juillet 2021”. Pour les abonnés habitués à se rendre dans cet espace de vente, de conseil et de découverte des offres Freebox, il leur faudra désormais se rendre dans l’une des 8 boutiques les plus proches, soit au Free Center Bastille dans le 12e arrondissement, rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), Forum des Halles, Les 4 Temps La Défense, Boulogne bd Jean Jaurès, où à Levallois dans le centre commercial So Ouest.

« Ce concept “flagship”, par sa taille et par son côté novateur, apportera une nouvelle dimension aux Free Centers » a avait fièrement indiqué Free il y a 11 ans en marge de l’inauguration de cette boutique. Celle-ci passe donc le relais à ses successeurs dans la capitale. La liste va encore s’allonger puisque un nouveau Free Center sera inauguré dans les prochaines semaines au sein du centre commercial “La Vache Noire” à Arcueil, une commune située au sud de Paris.