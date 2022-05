Iliad fête ses 4 ans de succès en Italie

Plus rien n’arrête Iliad en Italie. L’opérateur a réussi à s’emparer de plus de 11% du marché du mobile en 4 ans. C’est aujourd’hui son anniversaire.

La croissance d’Iliad ne s’arrête pas de l’autre côté des Alpes, l’opérateur compte près de 9 millions (8 825 000) d’abonnés au total au premier trimestre 2022. Le chiffre d’affaires progresse également sur la même période, égal à 214 millions d’euros soit une hausse de 13,9 % en rythme annuel. Désormais plus que rentable, Iliad Italia fête aujourd’hui ses 4 ans d’existence.

Depuis mai 2018, l’opérateur n’a cessé de conquérir de nouveaux utilisateurs avec un rythme de croisière aux alentours des 300 000 nouveaux clients par trimestre grâce à des offres toujours aussi agressives, de quoi mettre à mal la concurrence. La part de marché d’Iliad sur le segment mobile atteint 11,3% dans le pays.



L’expansion du réseau de boutiques iliad ne s’arrête pas non plus , qui compte à ce jour 26 Flagship Stores – 8 de plus il y a un an – et 4 077 autres points de vente dont Simbox, iliad Corner, iliad Point et iliad Express répartis en GMS, grande distribution, librairie, marchands de journaux et buralistes. Dans l’ensemble, le réseau de distribution a gonflé de plus de 35 % d’une année sur l’autre.

S’il séduit autant c’est également parce que son réseau mobile continue de se déployer, l’opérateur a ainsi poursuivi l’extension de sa couverture avec la mise en service de 462 nouveaux sites au cours de l’année, portant le nombre total de sites actifs à 9 189. Son objectif est d’en déployer 10 000 à 12 000 à fin 2023.

Après s’être lancé en janvier sur le fixe avec un serveur Freebox Pop baptisé Iliad Box, l’opérateur parle aujourd’hui d’un “un lancement réussi” sans donner de chiffres, il faudra donc attendre les résultats du second trimestre pour en savoir plus. Il faut dire qu’Iliad a frappé fort avec une offre fibre à 23,99€/mois, laquelle revient même à seulement 15,99€/mois pour les détenteurs d’un forfait mobile de l’opérateur. Un nouveau relais de croissance qui devrait permettre à l’opérateur de continuer à couler des jours heureux pendant encore longtemps.