Iliad lance sa “révolution” sur la fibre en Italie avec une Freebox Pop rebaptisée, à prix mini

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Iliad vient de lancer la Freebox Pop de Free en Italie, sans player mais à prix cassé. Bienvenue à l’Iliadbox.

C’est parti pour la seconde révolution d’Iliad en Italie. Lors d’une keynote haute en couleur, Benedetto Levi, PDG de l’opérateur a levé le voile ce 25 janvier sur ce que de nombreux Italiens attendaient de pied ferme, une offre fixe transparente, pas cher et rapide. Très offensif sur les pratiques de la concurrence, l’opérateur a notamment dénoncé des coûts cachés, de nombreuses contraintes et de mauvaises surprises sur la facture, mais “savez-vous vraiment combien vous payez chaque mois”, lance à ce propos Levi. Entre 2018 et 2021 seulement, plus de 48 millions d’euros de sanctions ont été infligées aux opérateurs pour pratiques abusives sur les offres fixes par l’AGCOM et l’Antitrust italien.

Dans ce contexte, Iliad présente aujourd’hui une offre fibre baptisée Iliadbox. Il s’agit en réalité du serveur de la Freebox Pop de Free lancée en juillet 2020. Les caractéristiques sont identiques, soit la promesse d’un maximum théorique jusqu’à 5 Gbit/s partagés en descendant (jusqu’à : 2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi). Mais aussi 700 Mbits/s en upload. Même Freebox Connect franchit les Alpes, l’application pour gérer simplement son WiFI change de nom, et devient Iliad Connect. Le répéteur WiFi est aussi de la partie pour étendre la portée de sa connexion dans les habitations.

Si le marché italien ne ressemble en rien celui dans l’Hexagone, Iliad fait le pari d’appliquer l’ADN de Free en jouant sur la “transparence, la liberté et la générosité“. Sans engagement, et sans possible augmentation tarifaire dans le temps, l’offre est uniquement dual play, le triple play n’existant pas en Italie. Elle comprend les appels illimités vers tous les numéros nationaux, plus 60 destinations internationales, Internet illimité, une vitesse max garantie, au prix de 15,99 € par mois pour ceux qui sont déjà clients mobiles, soit la fibre et un forfait mobile 120 Go pour 25,98€/mois, imbattable. Pour les autres, le tarif s’élèvera à 23,99€/mois. L’Iliadbox est disponible pour 7,4 millions de foyers italiens. L’opérateur s’appuiera tout d’abord sur le réseau Open Fiber avant d’utiliser également le réseau FiberCop avec qui il a signé un contrat d’investissement.