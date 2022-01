Free offre une nouvelle avant-première aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

L’opérateur de Xavier Niel donne régulièrement accès à la plupart de ses abonnés Freebox à des contenus gratuits. Cette semaine, vous pouvez découvrir un nouveau documentaire en avant-première grâce à Histoire TV.

Plongez-vous dans une partie assez méconnue de l’histoire avec le documentaire inédit Bêtes de guerre. Ce programme sera diffusé le 1er février à 20h50 sur Histoire TV (Canal 205 de votre Freebox) et est d’ores et déjà disponible depuis l’Aktu Free, jusqu’au lundi 31 janvier. Les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One peuvent ainsi découvrir ce film réalisé par Eric Beauducel, ce documentaire présente l’histoire militaire des animaux, surprenante et méconnue : des dauphins de la marine américaine en Irak aux pigeons français de la Grande Guerre, des mules marocaines de Monte Cassino aux dromadaires des méharistes en passant par les éléphants d’Hannibal, ils ont traversé les guerres jusqu’à aujourd’hui.

Plus de 14 millions d’animaux ont été embarqués dans la Grande Guerre et près de 30 millions durant la Seconde Guerre mondiale, dans des projets difficiles comme l’envoi de phoques suédois contre des sous-marins allemands… Et autant d’histoires surprenantes, basé sur des archives réelles, une animation et des témoignages de passionnés, sur ces héros anonymes des guerres qui ont marqué l’histoire contemporaine.

Pour voir ce documentaire, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.