Free va lancer une nouvelle vente privée spéciale

Dès lundi 30 mai à 19h, une nouvelle offre Free Mobile sera disponible sur le site d’ecommerce Veepee.

A un mois de la fin du second trimestre, Free Mobile prévoit de booster ses recrutements en dégainant dès demain une nouvelle vente privée sur Veepee. S’il faudra attendre le jour-j pour connaître la nature du forfait proposé, on peut imaginer que l’offre sera similaire à la dernière en date lancée en mars dernier, à savoir un forfait 80Go à 8,99€/mois, sans engagement et valable à vie. Le rendez-vous est pris.