Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un réseau de SFR

Free débarque sur le réseaux d’initiative publique THD64 dans les Pyrénées-Atlantiques. Pas moins de 80 000 logements sont désormais éligibles à ses offres fixes.

Free poursuit le déploiement de ses offres fibre sur les différents réseaux d’initiative publique du territoire. Déjà présent sur une soixantaine de RIP, l’opérateur annonce ce 31 mai proposer à présent ses abonnements Freebox en fibre optique à plus de 80 000 logements sur plus de 100 communes desservies par le réseau THD 64, et ce après une phase de préouvertures.

Construit, et exploité par Xp Fibre de SFR, le réseau à Très Haut Débit des Pyrénées-Atlantiques couvre à date plus de 125 000 prises raccordables sur les 230 000 qu’il comptera d’ici fin 2024.

“En zone privée, sur ce département, les offres fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur l’ensemble des logements déployés dans les agglomérations d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz soit 128 000 logements”, précise l’opérateur. L’agglomération de Pau n’est pas en reste puisque le Fait est présent sur l’ensemble des prises déployés dans les 10 communes couvertes par le RIP La Fibre Paloise : Pau, Billère, Bizanos, Gelos, Idron, Jurançon, Lée, Lescar, Lons et Mazères-Lezons. Pas moins de 27,1 millions de foyers sont aujourd’hui éligibles aux offres FTTH de l’opérateur.

Liste des communes couvertes par la Fibre Free sur le Réseau d’Initiative Publique THD64