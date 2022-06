Free lance une nouvelle mise à jour de son application Freebox sur iOS

Après Android, c’est au tour de la version iOS de l’application Freebox de recevoir une nouvelle mise à jour. Un bug gênant a été résolu.

Une première depuis décembre 2020, “nous avons dépoussiéré notre application Freebox, ex-Compagnon, pour une mise à jour”, a lancé le 6 juin un développeur Free sur Twitter. Quelques jours seulement avoir avoir déployé une nouvelle version de l’application sur les mobiles Android, l’opérateur fait de même cette fois-ci à destination des abonnés disposant d’un iPhone. Estampillée 4.5, cette nouvelle mouture corrige des anomalies dont celle de la sélection de la date et des horaires pour les enregistrements des émissions.

Dans le même temps, l’application permet dorénavant de découvrir les nouvelles applications Freebox qui pourraient vous intéresser comme Free Connect dans l’univers “Ma Freebox” pour paramétrer au mieux son WiFi, ou Oqee dans la catégorie “Maison” pour regarder en mobilité Freebox TV et enregistrer des contenus ou encore Freebox Home dans “Maison” afin de gérer les objets connectés sur la Freebox Delta. La mise en exergue des dernières apps de Free a pour objectif de convaincre les abonnés de basculer vers celles-ci, considérées comme “plus travaillées” par l’opérateur. Reste que de nombreux utilisateurs noteront la non intégration de certaines fonctionnalités, pour l’heure seulement disponibles dans l’ex-Freebox Compagnon.

Pour rappel, l’application Freebox permet de consulter l’état de votre Freebox, les courbes de débit et l’historique de connexion, le journal des appels reçus et passés sur votre ligne téléphonique Freebox, suivre et gérer les téléchargements lancés, copier les photos et vidéos de votre mobile sur le disque dur de votre Freebox Server, ou encore de configurer certains paramètres de votre Freebox Server et gérer les enregistrements programmés sur votre Freebox Player, mais aussi contrôler votre système d’alarme.