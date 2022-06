Free : délaissée, l’application officielle Freebox se met enfin à jour mais…

Après un an et demi d’inaction, Free lance enfin une mise à jour de son application Freebox, avec la volonté toutefois d’attirer les irréductibles vers ses nouvelles apps.

Pas une seule fois mise à jour depuis décembre 2020, l’application Freebox, paie les frais de la nouvelle stratégie de l’opérateur. Les nouvelles applications plus stables et mieux travaillées Freebox Connect, Files et Home sont aujourd’hui recommandées et mises en avant. Pour autant, l’ex-Compagnon pour les anciens, ne disparaîtra pas du Google Play Store et de l’App Store d’Apple, l’application restera disponible pour ceux qui en ont besoin. Ce passage au second plan laisse craindre toutefois le néant en matière de mises à jour. Il fallait s’en douter, les développeurs se contenteront uniquement de corriger des bugs, il est donc peu probable aujourd’hui que de nouvelles fonctionnalités soient implémentées. En atteste, une nouvelle version déployée sur Android le 30 mai 2022.

« Un bug important empêchant la découverte de Freebox sur le réseau » a ainsi été corrigé selon les développeurs. En revanche, certains abonnés ne peuvent plus accéder à la section “gestion des ports” à cause d’un crash, ni à la la section switch, la faute à une erreur Java.

Et comme un symbole, les nouvelles applications Freebox sont désormais présentées dans l’interface de leur grande soeur. Comme pour inviter les abonnés récalcitrants à tourner la page et se laisser tenter.

Pour rappel, l’application Freebox -permet de consulter l’état de votre Freebox, les courbes de débit et l’historique de connexion, le journal des appels reçus et passés sur votre ligne téléphonique Freebox, suivre et gérer les téléchargements lancés, copier les photos et vidéos de votre mobile sur le disque dur de votre Freebox Server, ou encore configurer certains paramètres de votre Freebox Server et gérer les enregistrements programmés sur votre Freebox Player, mais aussi contrôler votre système d’alarme.