Free Mobile : encore de nouveaux smartphones compatibles VoWiFi et plusieurs changements

Après une première fournée en début de semaine, Free met une nouvelle fois à jour sa liste de smartphones compatibles avec la voix sur 4G ou les appels WiFi. Quelques modifications sont au programme.

Lancer une technologie c’est bien, mais avoir un max de smartphones compatibles c’est mieux. Proposées aux abonnés disposant du forfait 5G 210 Go, la VoLTE et VoWiFi continuent de se démocratiser petit à petit chez l’opérateur. Sa page officielle de modèles compatibles vient d’être une nouvelle fois actualisée. Après le Honor 50 et le S21 FE 5G le 1er juin, c’est au tour du Honor 50 lite et du OnePlus 8T de devenir compatibles VoWiFi. En revanche, des mobiles affichés comme compatibles VoWiFi sont passés à “non communiqué” comme les One Plus 8 et 8 Pro. Dans le même temps le Huawei P40 Pro est passé de “disponible” à “prévu”. La raison de ce changement est très simple, ce tableau représente les fonctionnalités activées par les constructeurs sur le réseau Free en France Métropolitaine et partout dans le monde pour le VoWiFi. “Ces données sont fournies par les fabricants de smartphones et n’ont pas pu être toutes vérifiées par nos soins”, explique Free.

Côté VoLTE, pas de mouvement aujourd’hui, le Samsung A13 5G et plusieurs modèles de S21 FE 5G sont les derniers en date à bénéficier d’une compatibilité. A noter que la date de disponibilité de la VoWiFi pour les iPhone a récemment été repoussée à décembre 2022, alors que son déploiement était autrefois prévu pour le troisième trimestre.

Pour les novices, la voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G).Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.