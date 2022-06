De nouveaux smartphones sont désormais compatibles VoLTE et VoWIFI chez Free Mobile

L’opérateur de Xavier Niel vient de mettre à jour sa liste de smartphones compatibles avec la voix sur 4G ou les appels WiFi, de nouveaux modèles arrivent et quelques changements sont à noter.

Du nouveau pour les abonnés Free Mobile. La VoWiFi et la VoLTE continue de se déployer, avec une nouvelle mise à jour de la liste mise à disposition par l’opérateur de Xavier Niel sur son site web. Les informations actuellement indiquées sont ainsi celles dont dispose l’opérateur au 1er juin 2022 et indique les smartphones actuellement compatibles avec les diverses technologies, mais aussi des estimations de disponibilité pour plusieurs modèles.

Parmi les nouveaux modèles compatibles VoLTE en France, on peut par exemple compter le Samsung A13 5G et plusieurs modèles de S21 FE 5G (selon les chipset et configurations techniques). Du côté de la VoWiFi, le Honor 50 et le S21 FE 5G sont désormais compatibles. Ces deux modèles sont également désormais compatibles avec la VoLTE en roaming à l’étranger, tout comme le Samsung Galaxy A13 5G. Vous pouvez vérifier vous même si vous y avez accès ou non sur la liste. Autre changement qui ne devrait pas ravir les amateurs d’Apple, la date de disponibilité de la VoWiFi pour les iPhone a été repoussée à décembre 2022, alors que son déploiement était autrefois prévu pour le troisième trimestre.

A noter par ailleurs, si vous voyez un “non” s’afficher sur la case que vous recherchez, cela signifie que la fonctionnalité ne sera jamais disponible et si vous voyez une case vide, cela signifie que l’opérateur de Xavier Niel ne possède pas encore l’information.L’opérateur en profite également pour rappeler l’utilité de la voix sur WiFi dans une page d’assistance dédiée et une autre pour l’activation du service, qui pour rappel est uniquement disponible pour les abonnés au forfait à 19.99€/mois pour l’instant, mais cela devrait changer prochainement comme l’a annoncé hier l’opérateur.

Pour rappel, la voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G).Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

