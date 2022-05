Free Mobile prévoit la VoLTE et la VoWiFi sur ses forfaits Série Free et Veepee

Quand Free se prend pour Maître Yoda, les nouveautés pour certains abonnés mobile ne sont jamais très loin. Mais il faudra être patient.

A l’heure où la VoLTE et la VoWiFi sont réservées aux abonnés au forfait 210Go de l’opérateur, Free prévoit d’intégrer à l’avenir ces deux technologies dans ses offres Série Free mais aussi dans ses forfaits Veepee. Interpellé sur une éventuelle activation, le compte officiel Free_1337 a répondu par un message sur Twitter dont la référence ne laisse aucun doute : « Je ne peux rien lui apprendre, cet enfant n’a aucune patience. Trop de colère en lui, comme son père, il n’est pas prêt ». L’opérateur fait ici référence à Maître Yoda, et par extension à la patience. Reste à savoir quand cet apport deviendra réalité.

« Je ne peux rien lui apprendre, cet enfant n'a aucune patience. Trop de colère en lui, comme son père, il n'est pas prêt » — Free 1337 (@Free_1337) May 31, 2022

Pour rappel, la voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G).Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possible pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.