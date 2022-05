Les premiers téléviseurs sous Fire TV débarquent en France grâce à Xiaomi

Auparavant réservé aux dongle du géant américain dans l’Hexagone, l’écosystème d’Amazon débarque pour la première fois dans un téléviseur sur le marché français avec des modèles signés Xiaomi.

Une série de téléviseurs intégrant l’interface Fire TV débarque chez nous. Si Amazon avait déjà lancé ses propres téléviseurs intégrant bien sûr son OS maison, ces derniers sont pour l’heure réservés au marché américain. Xiaomi, bien connu pour ses nombreux smartphone, apporte l’écosystème sur le marché français avec sa série Xiaomi TV F2.

Trois modèles sont proposés, de respectivement 43, 50 et 55 pouces, tous équipés d’une dalle avec une définition UHD en 4K et un taux de rafraichissement de 60 Hz. On peut également compter sur le DTS Virtual X, le Dolby Audio et le DTS-HD intégré, grâce à deux haut-parleurs de 12 W. Téléviseur connecté oblige, la série bénéficiera de 2 Go de RAM de 16 Go de stockage, avec du WiFi, du Bluetooth 5.0 et une compatibilité Airplay.

Côté expérience, les téléviseurs sont ainsi compatibles avec Alexa et proposent de nombreuses applications via l’Amazon Store. Ces téléviseurs sont disponibles sur les sites de Xiaomi et d’Amazon. Les prix varient selon les modèles et promotions appliquées, mais voici les tarifs originaux des trois modèles de la série TV F2.

modèle 43 pouces : 349 euros

modèle 50 pouces : 399 euros

modèle 55 pouces : 499 euros

Pour rappel, Fire TV est bien sûr disponible sur les équipements d’Amazon permettant de connecter votre téléviseur, comme le Fire TV Stick.

Source : via Frandroid