Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iOS et Apple TV avec des nouveautés importantes

Le mode portrait pour le lecteur video débarque sur Oqee dans sa version iOS. Son interface fait aussi peau neuve.

Avis aux abonnés Freebox Pop, Delta Révolution mais aussi les souscripteurs au multi-TV, Free déploie actuellement une nouvelle mise à jour de l’application Oqee sur les iPhone, iPad et Apple TV.

Estampillée 1.8, la version iOS bénéficie de nouveautés. L’interface du lecteur vidéo a été repensée pour accéder plus facilement aux options et zapper sans quitter l’écran. Par ailleurs, le lecteur vidéo est désormais disponible en mode portrait. La barre de lecture d’un programme en direct affiche des valeurs horaires pour plus de clarté. Enfin, les programmes de la page “Pour vous” peuvent désormais être affichés sous forme de grille.

S’agissant de l’Apple TV, les deux dernières nouveautés citées sont également implémentées dans la version TVOS d’Oqee. S’ajoute à cela une correction sur la sélection d’une chaîne sans information de programme dans Guide TV permettant de lancer le direct.