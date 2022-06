iOS 16 enfin dévoilé par Apple, les nouveautés sur iPhone à ne pas manquer

Le futur de l’iPhone a été annoncé ce 6 juin par Apple, avec une concentration sur la personnalisation.

La présentation la plus attendue d’Apple durant sa conférence pour les développeurs ayant eu lieu hier était bien sûr le nouvel OS dédié à ses téléphones. iOS 16 sera ainsi disponible gratuitement pour tous les iPhone (à partir de la génération 8) et ce à l’automne. Il sera directement intégré aux iPhone 14 lors de leur lancement.

Premier changement notable, un relâchement concernant l’écran verrouillé puisqu’il sera bientôt possible de le personnaliser en ajoutant sur la partie supérieure de l’écran la possibilité de personnaliser l’aspect des photos et de mieux les intégrer aux autres éléments. Par exemple, si vous avez la photo d’une personne comme fond d’écran, l’heure pourrait passer derrière sa tête comme dans un magazine. La police d’écriture de l’horloge, sa couleur pourront également être modifiées. Sur la partie inférieure, vous pourrez désormais voir s’afficher les notifications et une nouvelle option permettra de suivre l’évolution de certaines apps en direct depuis cet écran verrouillé. Plusieurs exemples ont été cités : l’arrivée d’un taxi, les informations concernant un exercice sportif ou encore la lecture d’un morceau de musique.

Le service de messagerie d’Apple évoluera lui aussi avec notamment la possibilité de modifier ou de supprimer un message envoyé à n’importe quel moment, tant que celui ou celle qui l’a reçu ne l’a pas encore lu. La dictée vocale pourra également être corrigée grâce à l’intégration du clavier, si le micro a mal compris ce que vous avez dit vous pourrez modifier le texte rapidement. Même les images envoyées bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité puisque l’intelligence artificielle vous permettra de détourer l’élément central d’une image.

D’autres outils sont prévus pour protéger vos données avec notamment “Safety Check”. Il peut être activé en quelques secondes et va immédiatement suspendre le partage de certaines données avec d’autres appareils, notamment sa géolocalisation et tous les accès aux messages sont bloqués, les identifiants Apple pour leur part seront réinitialisés. iOS 16 veut également mettre en place de nouvelles fonctions dans un but de contrôle parental avec un écran permetttant de visualiser l’ensemble des applications auxquelles ont accès ses enfants ainsi que leur localisation en temps réel.

