Free annonce des “tarifs plus avantageux” à ses abonnés mobile

Dans un nouveau courriel envoyés à ses abonnés, l’opérateur informe d’une baisse du prix des données consommées depuis le Sénégal, la République Dominicaine, le Qatar, les Maldives et l’Ile Maurice.

“Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez dès à présent profiter de tarifs plus avantageux sur les consommations internet réalisées” depuis plusieurs destinations, annonce actuellement Free Mobile dans un mail envoyés à ses clients. Les changements de prix sont importants, les baisses oscillant entre 8,70€/Mo à 5,5€/Mo. Les pays concernés sont :

Ile Maurice : 1€/Mo au lieu de 7,50€/Mo

Maldives : 1€/Mo au lieu de 9,70€/Mo

Qatar : 1€/Mo au lieu de 6,50€/Mo

République Dominicaine : 1€/Mo au lieu de 9,70€/Mo

Sénégal : 1€/Mo au lieu de 6,50€/Mo

Ces nouveaux tarifs applicables sont à retrouver dans la brochure tarifaire de l’opérateur, lequel rappelle que le prix de ses forfaits reste inchangé et toujours sans engagement. A noter que le forfait à 19,99€/mois de Free Mobile apparaît comme l’offre la plus musclée aujourd’hui pour voyager avec 25 Go/mois d’Internet depuis plus de 70 destinations dont l’Europe, DOM, la Suisse, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Algérie et la Tunisie.