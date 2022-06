Comment Free Mobile couvre en 4G une surface de 56 000 m2

Pour couvrir en 4G le centre commercial Italie Deux à Paris, Free a installé 16 antennes. Découverte en images.

Après avoir dévoilé comment il a couvert en 3G et 4G la Gare du Nord à Paris, Free présente aujourd’hui l’installation de ses équipements dans le centre commercial Italie Deux situé dans le sud de la capitale. Et ce n’est pas une mince affaire puisque cette structure dispose d’une surface de 56 000m2 et de 140 boutiques. Pour ce faire, Free a installé une baie technique avec 3 secteurs 4×4 Mimo en technologie passive répartis sur 16 antennes installées dans tout le centre commercial (antennes indoor omnidirectionnelles+panneaux).

2/2 @free a installé une baie technique avec 3 secteurs 4×4 Mimo en technologie passive (RF) répartis sur 16 antennes installées dans tout le centre commercial (antennes indoor omnidirectionnelles + panneaux). pic.twitter.com/ADyEjMIKG1 — Free 1337 (@Free_1337) June 21, 2022

Avec la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output), que l’on retrouve également dans le Wi-Fi des Freebox, il est possible de mieux utiliser les possibilités globales du réseau en recourant à plusieurs antennes côté émetteur et côté récepteur. À la clé : plusieurs flux de données simultanés et plus de débit disponible. Par analogie, c’est comme lors du passage d’une route nationale à une autoroute à plusieurs voies. Vous augmentez le volume de véhicules pouvant circuler et améliorez ainsi sensiblement la capacité de trafic.

Hausse de débit, amélioration de la couverture et meilleure qualité de réception

Dans le cas de Free Mobile, le nombre de flux de données en simultané peut désormais atteindre les 4. Le débit maximal théorique atteignable en liaison descendante (réception/téléchargement) sur son réseau 4G passe ainsi de 450 à 780 Mbit/s. Cela représente une amélioration de plus de 70 % du débit maximal théorique. C’est loin d’être négligeable. Avec cette technologie, Free utilise à plein les réserves de débit de son réseau pour améliorer votre service

En alternative à la hausse de débit permise par la combinaison de différents signaux, cette technologie peut également améliorer la couverture réseau et la qualité de réception lors de l’émission du même signal.