Le saviez-vous ? Vous pouvez découvrir gratuitement chaque jour, sur la Freebox, des chaînes françaises payantes

Vous ne le saviez peut-être pas, mais en dehors des chaînes offertes plus ou moins régulièrement sur Freebox TV, certaines chaînes payantes proposent chaque jour des plages en clair qui permettent à chaque abonné Free de les découvrir.

Parmi les chaînes concernées par ces plages en clair il y a des chaînes françaises, qui ne sont pas non plus incluses dans TV by Canal. Elles sont au nombre de quatre et proposent plusieurs heures de programmes en clair chaque jour :

Museum TV, canal 213 de Freebox TV, en clair de 14h00 à 15h00 et de 19h00 à 20h00. Museum TV est la première chaine TV consacrée à l’art.

MyZen Nature, canal 214 de Freebox TV, en clair de 14h00 à 15h00 et de 19h00 à 20h00. MyZen Nature est, comme son nom l’indique, consacrée à la nature.

MyZen TV, canal 243 de Freebox TV, en clair de 19h00 à 21h00. MyZen TV est consacrée au bien être et propose plusieurs méthodes de relaxation autour de sept grandes thématiques : « respiration », « automassage », « visualisation », « étirements » ou encore « aide au sommeil .

Melody, canal 262 de Freebox TV, en clair de 19h00 à 20h30. Cette chaîne propose des émissions de variété française et variété internationale des années 60, 70, 80, 90. Premières télés de chanteurs, chanteuses, stars des années cultes…