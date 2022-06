Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : pour les Prime Days, une vingtaine de jeux PC offerts

Un avant goût des jours de soldes d’Amazon prévus pour les 12 et 13 juillet prochain. Les abonnés Amazon Prime peuvent en effet récupérer plus d’une vingtaine de nouveaux jeux disponibles sur PC.

A vos manettes et sans toucher à votre portefeuille ! En amont de ses Prime Days, Amazon propose à ses abonnés de découvrir de nombreux jeux sur sa plateforme Amazon Games.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

La liste est assez longue et si certains titres ont déjà été offerts auparavant, la majorité n’ont pas été proposés par le géant américain ou du moins pas depuis longtemps. Ils sont disponibles pendant 21 jours, jusqu’au début des Prime Days. Il y en a pour tous les goûts et ces titres s’ajoutent bien sûr à la sélection déjà proposée au début du mois de juin.

Filez à toute allure avec Bang bang Racing

Pour les fans de jeux de course, Bang bang Racing est un jeu d’arcade distinct qui se concentre non seulement sur la vitesse mais aussi sur les compétences techniques de conduite. Le système de contrôle très intuitif et les pistes passionnantes offrent un divertissement sans fin à tous les membres de la famille.



Cela ne s’arrête jamais avec 10 second ninja X

Rapidité et efficacité au programme dans ce jeu à défilement horizontal hardcore. Le pitch est simple : vous êtes un ninja, il y a des robots, vous avez 10 secondes pour tous les détruire. Décrochez 3 étoiles, grimpez dans les classements, découvrez des secrets et arrêtez le capitaine Greatbeard.



Une aventure mystique dans 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

8Doors est un plate-forme d’action de style Metroidvania fortement influencé par les contes populaires coréens. Vous incarnez Arum, une jeune fille courageuse qui est entrée dans le royaume de l’au-delà à la recherche de l’âme de son père. Guidez-la à travers les 8 portes du purgatoire pour résoudre les mystères qu’il abrite.

Une double épopée aux côtés d’un détective

Vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure en deux volets avec The Darkside detective et sa suite affublée du titre “A fumble in the dark” Rejoignez le détective du Côté obscur, Francis McQueen, dans ses enquêtes sur le monde de l’étrange, du surnaturel et des disparitions de chats qui s’accumulent sur son bureau. La suite propose six affaires effrayantes dans lesquels le personnage principal risque sa vie pour résoudre les macabres mystères qui affligent cette ville.



D’autres titres sont présents et plusieurs jeux doivent encore être ajoutés, voici ceux étant disponibles aujourd’hui :

Gone Viral

Road trip

Puzzle of the Year

Pumped BMX Pro

Death Squared

Giana Sisters : Twisted Dreams

Addling adventures

The Crow’s Eye

Manual Samuel

Metal Unit

Hue

The Metronomicon : Slay the Dance Floor

Rain World

Clouds & Sheep 2

The King of Fighters 2002

The king of fighters 2000

Metal Slug 2

Serial Cleaner

Fatal Fury Special

Samurai Shodown

Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les télécharger.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.