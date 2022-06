Abonnés Freebox : Amazon annonce son Prime Day avec des offres promotionnelles en avant-première

Les membres Prime vont pouvoir faire des économies sur une large sélection de produits les 12 et 13 juillet. Les offres commenceront en avant-première dès le 21 juin, sur des produits de grandes marques, mais aussi de petites et moyennes entreprises.

“L’événement annuel Prime Day d’Amazon est de retour les 12 et 13 juillet et permettra aux membres Prime de profiter de nombreuses offres “, annonce ce 16 juin Amazon. Durant 48 heures, pléthore de promotions sur des produits mode, High-Tech, en passant par les jouets, la cuisine et la maison (Philips, Samsung, Tefal, Bosch, iRobot, Puma, Levi’s, Oral-B, L’Or Espresso), seront accessibles sur le site du géant américain.

Les offres débuteront en avant-première dès le 21 juin, sur des produits de grandes marques et de petites et moyennes entreprises disponibles sur “La Boutique des Entreprises Françaises”, et à partir du 8 juillet, les membres Prime pourront réaliser des économies importantes sur les appareils Amazon. Au menu, 60 % de réduction sur une sélection d’appareils Amazon tels que l’enceinte connectée Echo Dot (3ème et 4ème génération), l’écran connecté Echo Show 5 (2ème génération), Fire TV Cube, les caméras de surveillance Blink et systèmes de sécurité domestique Ring.

De nombreux prix seront en parallèle mis en jeu en soutenant les petites et moyennes entreprises françaises du 21 juin au 11 juillet. Pour rappel, inclus dans l’abonnement Freebox Delta, Amazon Prime est offert pendant 6 mois aux clients Révolution et Pop, après activation sur l’espace abonné.

« Cette année, nous simplifions la recherche des meilleures offres pour les membres Prime, avec des recommandations d’offres personnalisées et des possibilités de notifications de promotion avec Alexa. Il n’a jamais été aussi facile pour les membres Prime de faire des achats, d’économiser et de profiter au maximum des offres Prime Day”, précise Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime.