Free Ligue 1 lance son mercato avec un nouvel avant-centre, figure emblématique de beIN Sports

Free, détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats avec 100% des matchs en quasi-direct, annonce l’arrivée au sein de sa rédaction des journalistes Alexandre Ruiz et Aurore Thibault ainsi que de l’ancien joueur professionnel Julian Palmieri, qui complétera le dispositif évènementiel pour la saison 2022-2023.

Pour sa troisième saison, Free Ligue 1 voit les choses en grand. Après Thomas Thouroude lors de ses premiers pas, le service 100% foot de Free a su faire sans tête d’affiche la saison dernière, se focalisant davantage sur les commentaires de matchs. Mais à partir du mois d’août, de nouvelles recrues vont venir embellir incontestablement son image. Lors de ce mercato, le détenteur du lot numérique de la Ligue 1 jusqu’en 2024, a réussi à boucler un transfert important, celui d’Alexandre Ruiz, passé par Europe 1 et Canal + et figure emblématique de beIN SPORTS pendant 9 ans où il officiait sur les grands événements football (Ligue des Champions, Euro 2016, Coupe du Monde 2018…). Nouveau visage de l’application, il sera aux commandes du dispositif éditorial Free en direct des stades de Ligue 1 et diffusé sur les réseaux sociaux.

Alerte #mercato ⚽️⚽️⚽️ @alexandreruiz devient capitaine de l’équipe @FreeLigue1⚽️@AuroreJTdesJT et @jpalmieri_15 passent à l’attaque! Professionnalisme et passion #football sur la seule plateforme à proposer la totalité des buts des 380 matchs de la saison 22/23 💥💥💥#Free pic.twitter.com/UOt5RTT4FC — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) June 16, 2022

“Le savoir-faire et l’expertise d’Alexandre Ruiz sur le digital avec 1,6 millions abonnés sur les réseaux sociaux, notamment grâce à son émission Ruiz Club, correspondent en tout point à l’ADN de Free Ligue 1, résolument porté sur la proximité avec les fans de tous les clubs de Ligue 1 Uber Eats”, annonce ce 16 mai l’opérateur de Xavier Niel.

Ce nouvel avant-centre de haut vol sera accompagné de Julian Palmieri, 169 matchs en ligue 1 (SC Bastia, Lille LOSC, FC Metz). L’ancien professionnel apportera son ton décalé, son expertise, et sa connaissance du terrain. La journaliste sportive passée par beIN SPORTS, Aurore Thibault, complétera le dispositif et ira à la rencontre des supporters lors de ces directs.