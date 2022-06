La fibre Free arrive bientôt chez vous, vous pouvez désormais la précommander vous-même sur les bornes de l’opérateur

Une bonne surprise peut apparaître lorsque vous cherchez à vous abonner chez Free depuis une des bornes interactives éparpillées à travers toute la France.

C’était déjà le cas sur certaines zones et sur le site web de Free, maintenant les abonnés peuvent voir clairement arriver à quel point la fin de l’ADSL est proche sur les bornes de l’opérateur. Si vous cherchez à souscrire une offre Freebox sur ces appareils, vous pouvez dorénavant avoir le choix entre attendre l’arrivée de la fibre chez vous et installer tout de suite une connexion ADSL.

En effet, si votre logement doit voir arriver la fibre prochainement, une fois votre adresse saisie une fenêtre s’ouvrira sur la borne. Un message indiquant la date à laquelle elle arrive et le choix vous est alors proposé. Vous pouvez précommander votre offre Freebox compatible, avec une installation prévue à la date indiquée plus haut ou souscrire immédiatement à l’ADSL, avec une estimation entre 6 et 15 jours pour l’installation de votre box.

L’opérateur de Xavier Niel a adopté une nouvelle stratégie d’information des abonnés et prospects depuis deux ans. A travers des campagnes locales d’affichages, sur Twitter avec des comptes régionaux ou encore une carte interactive mise à jour quotidiennement. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’information pourra arriver aux oreilles de prospects qui ne s’attendaient même pas à voir la fibre optique chez eux. Une bonne initiative donc.