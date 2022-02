Free permet désormais à certains anciens et nouveaux abonnés de précommander une offre fibre Freebox

Certains abonnés peuvent connaître dorénavant la date précise à laquelle la fibre Free sera disponible chez eux, et même précommander une offre Freebox en FTTH.

Informer au mieux les abonnés et prospects de l’arrivée de ses offres fibres dans leur commune et à leur domicile, telle est la stratégie de Free depuis deux ans. D’abord par le biais de campagnes locales d’affichage dans les villes récemment ouvertes mais aussi sur Twitter avec le lancement de comptes régionaux. Plus précise encore, la carte interactive d’éligibilité à la fibre de l’opérateur, mise à jour quotidiennement, permet de connaître l’avancement du déploiement FTTH non seulement dans votre zone d’habitation mais aussi à une adresse précise.

Depuis un an, dans le cas où la fibre de Free n’est pas encore disponible au domicile, l’opérateur permet de suivre l’avancement des travaux, en saisissant ses propres coordonnées. Un mail est alors envoyé aux abonnés afin de les tenir informés à chaque étape.

Actuellement, Free fait gagner en précision son système d’information en indiquant désormais à certains abonnés via son test d’éligibilité, à quelle date précise la fibre sera disponible à leur domicile. Mieux encore, l’opérateur permet également de précommander en amont une offre Freebox afin de bénéficier de la fibre dès son arrivée. Pour l’heure, seules quelques adresses semblent concernées sur le territoire notamment sur le RIP Fibre 31 en Haute-Garonne, l’opérateur n’ayant pas connaissance de chaque date d’arrivée de sa fibre dans les foyers. C’est en tout cas une bonne initiative, reste à savoir si l’opérateur parviendra à étendre davantage cette possibilité sur le territoire.

Source : Forum ADUF, Busyspider