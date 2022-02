Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une chaîne unique débarque gratuitement sur les Freebox, un geste sur le mobile et des mises à jour

L’application officielle Freebox Home a reçu également une nouvelle version sur iOS avec des nouveautés et améliorations comme l’ajout de la redirection vers le live caméra depuis Freebox Connect, mais aussi le rafraichissement automatique sur les pages d’historiques d’objets et de pièces. Il est aussi désormais possible d’associer une camera sans avoir de module sécurité installé. Plus d’infos…