Free Mobile augmente de 2 euros le prix de son offre Série Free, et baisse la data incluse mais…

30 Go de moins pour deux euros de plus, Free Mobile revoit à la baisse son offre Série Free. La concurrence propose aussi cette semaine des offres moins alléchantes. La formule de Free reste la moins onéreuse à data équivalente.

Fini l’offre alléchante 100 Go à 8,99€/mois, Free Mobile revient aujourd’hui à une formule plus classique pour son forfait intermédiaire. Jusqu’au 8 mars prochain, l’opérateur inclut désormais 70 Go en France métropolitaine et 10 Go depuis l’étranger, le tout affiché à 10,99€/mois pendant 1 an.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 Uber Eats est inclus.

Et chez les rivaux ?

Du côté de la concurrence, les offres sont également moins alléchantes cette semaine. Red by SFR affiche une forfait 70 Go à 13€ contre 100 Go à 10€ précédemment. B&You suit avec un forfait 70 à 12,99€/mois contre 100 Go à 9,99€ il y a quelques jours. Enfin Sosh, propose des offres 60 Go à 13,99€/mois et 80€ à 14,99€. A data égale, la formule Série Free reste la moins chère.