Clin d’oeil : les blagues sur les prix des offres Free, “ça le fait pas marrer”

Quand l’opérateur la joue blasé sur Tik Tok.

En début d’année, Free s’est lancé sur un nouveau réseau social ciblant un public différent et plus jeune : Tik Tok. Si ses premiers posts ont d’abord été des reprises de la vidéo de Xavier Niel pour l’anniversaire de Free Mobile, l’opérateur s’essaie aux formats plus comiques depuis en reprenant les codes de la plateforme.

L’un des aspects à ne pas oublier sur Tik Tok est l’interaction avec son audience : elle est notamment poussée par les possibilités de répondre à un post que vous avez aimé ou non par une vidéo s’accolant directement à l’originale, mais aussi de répondre directement aux commentaires. La dernière vidéo postée par l’opérateur a opté pour la deuxième solution. Plusieurs petits plaisantins à l’aise avec la langue de Shakespeare n’ont pas hésité à venir taquiner Free sur son nom et la traduction de son nom, ou du moins l’une d’entre elle.

“Si vous êtes Free, pourquoi je paie mon abonnement ?” et autres blagues ont ainsi été postées dans les commentaires de ses posts et visiblement, l’opérateur commence à en être un petit peu blasé. Il a donc répondu à certains d’entre eux en postant une vidéo utilisant une tendance (“trend” pour les habitués) bien connue : reprendre une phrase du rappeur Orelsan en la faisant dire à quelqu’un pour une situation pas si drôle.

Ainsi, le player Devialet se voit doté de deux yeux et d’une bouche pour citer l’une des “punchlines” du morceau “Casseurs Flowters Infinity” du rappeur, avec son éternel ton blasé. Sans oublier de glisser une autre touche d’humour dans le titre de sa vidéo : “On aurait dû s’appeler “very expensive” “. Pour rappel, Free ça veut bien dire gratuit, mais c’est également être libre !