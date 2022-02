Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #203

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Un feature phone serait plus adapté.

Entendu dans les couloirs.

– J'ai pas de téléphone, mes parents veulent pas. Je dois attendre la 4e. Et ils vont me donner un téléphone tellement vieux, genre un téléphone à vapeur. — Petit•e Prof (@Petit_Prof) February 16, 2022

Il serait peut-être temps d’intervenir Orange !

Laisse Jean-Charles. On finira plus tard. (Inchangé depuis novembre … poke @OrangeBFC @FibreYconik) pic.twitter.com/j39IUZIqqf — Dommage Pour Les Reseaux (@ProjetDPLR) February 16, 2022

Le démarchage dans toute sa splendeur.

SFR m’appelle tous les jours alors que j’ai jamais été chez eux, ce soir je dis à la nana de me considérer comme morte, elle me répond « ah toutes mes condoléances »😭😭😭 — miss APHP 2022 (@camicroo) February 19, 2022

Quand Red by SFR accuse la mère des Kardashian de plagiat !

Kris Jenner : J'adore votre couleur, je peux copier sur vous ? RED : Oui, mais change quelques trucs quand même. Kris Jenner : https://t.co/erkyMrBmeJ — RED by SFR (@REDbySFR) February 16, 2022

Quels décodeurs d’Orange ont campé dans votre salon ?

Canal+, attention à l’usurpation d’identité, le Centre national des études spatiales veille au grain !