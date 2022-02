Avec cette option, Instagram veut vous faire passer plus de temps sur l’application

Meta a subitement changé la limite de temps minimale d’utilisation hebdomadaire de l’application qui passe de 10 minutes à 30 minutes.

Instagram semble vouloir vous garder sur sa plateforme. En effet, il existe un paramètre permettant de définir un temps maximal d’utilisation par jour sur le réseau social. Cependant, Meta a décidé de changer cette limite minimum qui pouvait être de 15 minutes ou même 10 minutes, à 30 minutes minimum désormais. La limite de temps journalière maximum autorisée sur Instagram par la fonction est de trois heures.

Meta a procédé à ce changement en catimini, personne n’a été mis au courant par la maison mère de Facebook. La firme n’a pas communiqué à ce sujet, nous ne savons pas si la fonctionnalité est attendue par les utilisateurs, ou si c’est simplement une initiative de Meta pour faire rester ses utilisateurs plus longtemps sur Instagram.

Les derniers chiffres de Meta sont plutôt inquiétants. Lors du troisième et quatrième trimestre 2021, Meta n’a quasiment enregistré aucune progression en ce qui concerne de l’utilisation de ses applications.

Cette fonctionnalité de limite de temps hebdomadaire sur Instagram a été lancée dans le but de protéger les utilisateurs qui passent trop de temps sur la plateforme cependant, au vu des derniers résultats, on peut comprendre que Meta souhaite garder les utilisateurs d’Instagram plus longtemps sur l’application.