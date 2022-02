Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne accessible gratuitement vous rappellera de très bon souvenirs

C’est parti pour Pluto TV Retro Toons, la chaîne gratuite dédiée aux séries animées d’antan.

Après Pluto TV Love Songs” pour les fans de chansons d’amour et “Are you the One ?” dédiée à l’émission de téléréalité du même nom, la plateforme gratuite avec publicité Pluto TV lance comme prévu une troisième nouvelle chaîne en février : “Retro Toons”. Sur ce canal, les coffres aux dessins animés mémorables qui ont fait votre enfance, sont ouverts, des épinards de Popeye aux héros qui voyagent dans l’espace dans Defenders of the Earth, en passant par Double Dragon, Action Man et M.A.S.K.

Lancée lors du 1er trimestre 2021 en France, Pluto TV poursuit sa croissance dans l’Hexagone. Présente dans près d’une trentaine de pays, la plateforme AVOD revendique plus de 54 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde. En France, son objectif est de rencontrer le même succès avec une kyrielle de chaînes thématiques, “organisées et uniques”. Aujourd’hui, Pluto TV propose plus de 80 chaînes et plus de 1 000 films et séries sur tous les supports (smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV).