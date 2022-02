Free lance un petit lifting de sa carte de couverture mobile, et en ajoute une nouvelle

Free met à jour sa page web consacrée à la couverture mobile, avec de petites évolutions graphique et surtout une nouvelle carte.

Afin de savoir si vous êtes couverts part le réseau de Free Mobile, l’opérateur met a disposition des abonnés sa carte de couverture disponible sur son site web. Cette page vient de de subir un léger lifting et surtout propose désormais un carte de la couverture uniquement dédiée à la voix et SMS (2G/3G). La navigation entre les deux cartes se fait simplement en cliquant sur “Internet Mobile” ou “Voix/SMS” au dessus de la carte.

La nouvelle carte de couverture Internet Mobile (3G/4G/5G)

L’ancienne carte de couverture 3G/4G/5G

La nouvelle carte Voix/SMS (2G/3G)

Pour rappel, cette carte permet de connaître précisément la couverture 3G, 4G et 5G (et donc maintenant 2G) près de chez vous. A noter que pour la 5G, une distinction est faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au dessus de la carte.

Merci à fr_rom1